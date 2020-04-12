خلال أسبوع.. أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية و 172 جولة إصحاح بيئي

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نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة من الأعمال والجولات الرقابية خلال الأسبوع الماضي منها 1599 جولة رقابية و 172 جولة إصحاح بيئي واغلاق 129 منشأة مخالفة وتطهير وتعقيم 132 موقعا باستخدام 21.480 لتر من المطهرات، كما خالفت وأشعرت 501 منشأة تجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19.

كما أصدرت الأمانة ذات الأسبوع 595 رخصة وقرار ورفعت 493 عينة غذائية للمختبر مسحوبة من المطاعم والمراكز التجارية وأصدرت 58 شهادة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية، وباشر 346 كادرا من الإصحاح البيئي مهامهم تدعمهم 296 آلية ومعدة ونفذ 3697 كادرا 228 جولة للنظافة باستخدام 368 آليات ومعدات نظافة و4705 آليات ومعدة لتطهير وتعقيم المراكز والأسواق، وبلغ ما تم رفعه من النفايات المنزلية 5661 طنا و5965 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، فيما بلغ عدد مذبوحات المسالخ 2783 ذبيحة من الضأن والإبل والبقر.

ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق “بلدي 940” في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات .