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بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات

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بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات

بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات
http://almnatiq.net/?p=853169
المناطق - الدمام

كشفت بلدية وسط الدمام عن ضبط مستودع مخالف، أمس الأحد، يقوم بتعبئة المنظفات والمطهرات بطريقة مخالفة، فيما تم ضبط أختام وملصقات مزورة تستخدمها العمالة في تظليل المستهلك .

وذكر رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن البلدية وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة وشرطة المنطقة الشرقية تمكنت من ضبط مستودع مخالف يحتوى على كميات كبيرة من المنظفات المجهولة والكمامات والقفازات، فيما تم العثور على أختام وملصقات مزورة لعلامات تجارية، يتم استخدامها لتضليل المستهلك من خلال وضع أسماء تجارية وتواريخ مزورة.

وقال أنه تم مصادرة ١٢٠٠ علبة من المنظفات كانت جاهزة للتوزيع ، إضافة الى ٥٠ كرتون كمامات و 130 كرتون من القفازات، موضحا أنه لم يتم رصد أي عمالة وقت ضبط المستودع المخالف للتخزين، والذي تم ضبطه أثناء جولات بلدية وسط الدمام على المستودعات في مدينة الدمام، مؤكدا أنه تم إغلاق المستودع وضبط كامل الكمية والتحفظ عليها، مقدمًا شكره الى جميع الجهات الحكومية المشاركة في عملية الضبط .

وشدد الشمري على أن الحملات الرقابية الميدانية مستمرة، فيما سيتم ضبط المخالفين وتصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة، من خلال الحملات الرقابية المستمرة.

ولفت الى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا ” والتي تتبعها أمانة المنطقة الشرقية وكافة البلديات التابعة لها .

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