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الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي

الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي

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بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات

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الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي

الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي
http://almnatiq.net/?p=853176
المناطق - واس

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بوقف جميع الأنشطة والفعاليات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) فقد تم تحويل الحضور الصفي لبرامج الشهادات الاحترافية – أحد مشاريع الوزارة التي تعنى بتطوير رأس المال البشري وبناء القدرات في الجهات الحكومية- إلى التدريب الافتراضي عبر القنوات الإلكترونية، حرصاً على استمرار العمل والبحث عن بدائل للتكيف مع الظروف الراهنة.
وقد قامت الوزارة ابتداء من يوم الأحد 27 من شهر رجب لعام 1441هـ الموافق (22 من شهر مارس لعام 2020م) باستئناف العملية التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية من خلال استخدام تقنية التدريب الافتراضي بعد التنسيق مع معهد الإدارة العامة والمعاهد العالمية لإعداد منصات تدريب إلكترونية كأداة لاستكمال الخطط الدراسية للبرامج واستيفاء متطلباتها دون الإخلال بمستوى الجودة المعتمد بمشاركة ما لا يقل عن (390) متدرب ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية في عدة برامج وهي‏، البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD‏‎، البرنامج التدريبي لتأهيل أخصائي المزاياوالتعويضات والذي يقدم بالشراكة مع الجمعية الأمريكية WAW،‏‎ برنامج تطوير أخصائي تطوير المواهب مع جمعية تطوير المواهب الأمريكية ATD.
وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة التدريبية المناسبة وضمان سير العملية التعلمية الإلكترونية بشكل سلس، والتهيئة المسبقة للمدربين والمدربات لتقديم التدريب من خلال البيئة الافتراضية، وإعداد أدلة إرشادية للتدريب الإلكتروني.

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