احدث الأخبار

“الخدمات الطبية للقوات المسلحة” تطلق حزمة من المبادرات في المستشفيات العسكرية لمنسوبيها والمرضى والمراجعين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية
أبرز المواد
 خلال أسبوع.. أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية و 172 جولة إصحاح بيئي
منطقة المدينة المنورة
 “الثقافة في العزلة”.. مظلة لمبادرات وزارة الثقافة تمنح متنفسا ثقافيا إبداعيا من داخل المنازل
أبرز المواد
 الصندوق الزراعي يعتمد قروضاً زراعية بحوالي 60 مليون ريال
أبرز المواد
 بلدية حقل تواصل تكثيف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم خلال منع التجول
منطقة تبوك
 بلدية البدع تواصل تعقيم شوارع المحافظة خلال منع التجول
منطقة تبوك
 “الملكية الفكرية” تنشر القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءة الاختراع
أبرز المواد
 بلدية مليجه: ضبط أحد المستودعات الغذائية العشوائية المخالفة
المنطقة الشرقية
 إدارة “تعليم الجوف” تطلق مسابقة “لا تهدرها”
منطقة الجوف
“الخدمات الطبية للقوات المسلحة” تطلق حزمة من المبادرات في المستشفيات العسكرية لمنسوبيها والمرضى والمراجعين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا

“الخدمات الطبية للقوات المسلحة” تطلق حزمة من المبادرات في المستشفيات العسكرية لمنسوبيها والمرضى والمراجعين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا

أبرز المواد
الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي

الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي

أبرز المواد
بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات

بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات

المنطقة الشرقية
أمير المنطقة الشرقية: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية

أمير المنطقة الشرقية: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية

أبرز المواد

“الخدمات الطبية للقوات المسلحة” تطلق حزمة من المبادرات في المستشفيات العسكرية لمنسوبيها والمرضى والمراجعين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا

“الخدمات الطبية للقوات المسلحة” تطلق حزمة من المبادرات في المستشفيات العسكرية لمنسوبيها والمرضى والمراجعين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=853179
المناطق - واس

أطلقت الخدمات الطبية للقوات المسلحة حزمة من المبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة، التي تصب في مجالات رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا COVID -19 من خلال الخطط الاستباقية والاحترازية المعدة للحد من انتشار ومكافحة هذا الفيروس ضمن الاستراتيجية العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية للمرضى والمراجعين وذويهم والممارسين الصحيين ومقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات العسكرية.
وتضمنت المبادرات: مبادرة “طمني عليهم”، التي تهدف لتفعيل الزيارة الافتراضية من خلال التواصل بين المرضى المنومين وعوائلهم عبر برنامج للتواصل المرئي، وذلك بعد إيقاف الزيارات للمرضى المنومين في المستشفيات كإجراء وقائي واحترازي وذلك عن طريق أجهزة لوحية مخصصة لهذا الغرض.
ومبادرة “الدعم النفسي”، التي تستهدف العاملين والممارسين الصحيين في مستشفيات القوات المسلحة المتعاملين بشكل مباشر مع حالات فيروس كورونا وتقدم الدعم النفسي والاستشارات من قبل متخصصين باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التواصل الهاتفي.
فيما تهدف “مبادرة مستعدين”، إلى تمكين منسوبي مستشفيات القوات المسلحة من خدمة المجتمع بفاعلية من خلال التطوع في مجالات متعددة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا ( COVID -19 )، بالإضافة إلى مبادرة “عافاك حنا نوصل دواك”، التي تهدف لإيصال أدوية إعادة الصرف للمرضى في منازلهم دون الحاجة للقدوم للمستشفيات.
يذكر أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومن خلال مستشفياتها العسكرية ومراكزها المتخصصة والمستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي على مدار الساعة تقوم بدور مساند لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا ( COVID -19).

روابط ذات صلة

الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي

الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي
أمير المنطقة الشرقية: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية

أمير المنطقة الشرقية: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية
“الثقافة في العزلة”.. مظلة لمبادرات وزارة الثقافة تمنح متنفسا ثقافيا إبداعيا من داخل المنازل

“الثقافة في العزلة”.. مظلة لمبادرات وزارة الثقافة تمنح متنفسا ثقافيا إبداعيا من داخل المنازل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*