بلدية القطيف تضبط أكثر من 1600 كلغ مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد الحسيني، أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، مبينا أن الحملة نتج عنها ضبط 1641 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إغلاق 3 مسالخ لحوم و7 بوفيات ومطعم واحد وتحرير عدد من إشعارات المخالفات، فيما تم ضبط 2500 كيلو جرام من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم اتلاف 28 كيلو جرام من الربيان المجمد الذي يعاد بيعه في المحلات بعد إذابته، و25 كيلو جرام من الأسماك الفاسدة، مشيرا الى مصادرة 30 كيلو جرام مواد غذائية فاسدة، و58 كيلوجرام من الخضار تظهر عليها علامات التلف والفساد.

وأكد أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان صحة ما يقدم للمستهلك من لحوم وأسماك ومواد غذائية مختلفة، مبينا أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف.

ودعا المواطنين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز 940.