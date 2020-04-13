احدث الأخبار

نائب أمير جازان يكرم المواطن يحي نقى لإنقاذه ثلاث اشخاص من النيران بعد تعرضهم لحادث مروري بضمد
منطقة جازان
 وزارة الداخلية تحدث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول) للفئات المستثناة من تعليمات المنع وتطبيق ذلك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من عصر غد الثلاثاء
أبرز المواد
 بلدية القطيف تضبط أكثر من 1600 كلغ مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة
المنطقة الشرقية
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6804.54 نقطة
أبرز المواد
 “الخدمات الطبية للقوات المسلحة” تطلق حزمة من المبادرات في المستشفيات العسكرية لمنسوبيها والمرضى والمراجعين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية
أبرز المواد
 خلال أسبوع.. أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية و 172 جولة إصحاح بيئي
منطقة المدينة المنورة
 “الثقافة في العزلة”.. مظلة لمبادرات وزارة الثقافة تمنح متنفسا ثقافيا إبداعيا من داخل المنازل
أبرز المواد
 الصندوق الزراعي يعتمد قروضاً زراعية بحوالي 60 مليون ريال
أبرز المواد
 بلدية حقل تواصل تكثيف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم خلال منع التجول
منطقة تبوك
نائب أمير جازان يكرم المواطن يحي نقى لإنقاذه ثلاث اشخاص من النيران بعد تعرضهم لحادث مروري بضمد

نائب أمير جازان يكرم المواطن يحي نقى لإنقاذه ثلاث اشخاص من النيران بعد تعرضهم لحادث مروري بضمد

منطقة جازان
وزارة الداخلية تحدث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول) للفئات المستثناة من تعليمات المنع وتطبيق ذلك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من عصر غد الثلاثاء

وزارة الداخلية تحدث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول) للفئات المستثناة من تعليمات المنع وتطبيق ذلك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من عصر غد الثلاثاء

أبرز المواد
بلدية القطيف تضبط أكثر من 1600 كلغ مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة

بلدية القطيف تضبط أكثر من 1600 كلغ مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة

المنطقة الشرقية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6804.54 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6804.54 نقطة

أبرز المواد

نائب أمير جازان يكرم المواطن يحي نقى لإنقاذه ثلاث اشخاص من النيران بعد تعرضهم لحادث مروري بضمد

نائب أمير جازان يكرم المواطن يحي نقى لإنقاذه ثلاث اشخاص من النيران بعد تعرضهم لحادث مروري بضمد
http://almnatiq.net/?p=853197
جازان - فضة عطيف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، المواطن يحي بن محمد أحمد نقى وذلك عقب تمكنه من إنقاذ ثلاث إشخاص من سيارتهم المشتعله بالنيران بعد تعرضها لحادث مروري بإحدى الطرق الفرعية  لقرية الحرجة بمحافظة ضمد.
وأثنى سموه, على موقف المواطن نقى البطولي، وتفانيه في إنقاذ حياة ثلاث اشخاص بعد اندلاع النيران في مركبتهم إثر تعرضهم لحادث مروري أدى لإشتعالها ، مؤكداً أن هذا العمل البطولي والنبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه عبر المواطن يحي نقى, عن اعتزازه بتكريم سمو نائب أمير منطقة جازان له، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة الكريمة – أيدها الله- لأبنائها بمختلف مناطق المملكة، مبيناً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

روابط ذات صلة

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
تطبيق لائحة الاشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي بجازان

تطبيق لائحة الاشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي بجازان
صحة جازان تعفي قيادات مستشفى صامطة بسبب القصور في التعامل مع مصابي كورونا

صحة جازان تعفي قيادات مستشفى صامطة بسبب القصور في التعامل مع مصابي كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*