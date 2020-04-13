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“مسام” ينتزع 1,401 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل

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“مسام” ينتزع 1,401 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل

“مسام” ينتزع 1,401 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل
http://almnatiq.net/?p=853200
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل 2020م، من انتزاع 1,401 لغمًا منها 28 لغمًا مضادة للأفراد، و 259 لغمًا مضادة للدبابات و1,107 ذخائر غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 159,805 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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