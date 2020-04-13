الأمير تركي بن طلال يطَّلع على نقطة الفرز الصحي بقرضة

المناطق - أبها

وقف الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، على سير العمل في نقطة الفرز الصحي بنقطة قرضة الأمنية، وسط عقبة ضلع الرابطة بين منطقتي عسير وجازان والمدن الساحلية، واطلع سموه على المعايير والاشتراطات التي تم تحديدها لتكون أول نقطة نموذجية تتشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة بالأزمة، فيما استعرض أمير منطقة عسير الهيكل التنظيمي وطريقة التعامل مع جميع العابرين وآلية التفاعل مع جميع الفرضيات الصحية التي يمكن مقابلتها في كل نقاط الفرز .

ووجه الأمير تركي بن طلال بتطبيق تجربة نقطة قرضة بقيادة مدير شرطة عسير رئيس اللجنة الأمنية، على بقية نقاط الفرز الأربع عشرة في جميع المنافذ البرية الرئيسية للمنطقة ومنافذ المحافظات الداخلية حسب الإمكانيات المتاحة خلال أسبوعين.

وقال سموه في حديث للعاملين في قرضة: “لا يمكن للنموذج أن ينجح إلا بجهودكم وتميزكم فأنتم المدخل الجميل والمشرف لمنطقتكم وسأظل أزوركم باستمرار للوقوف على احتياجاتكم، وأنا كلي فخر بكم فأحسنوا استقبال العابرين”.

وبادرت غرفة إدارة أزمة كورونا بقيادة الأمير تركي بن طلال في متابعة تنفيذ 15 نقطة فرز صحي في أنحاء المنطقة شملت قرضة، الثويلة، جمعور، الخشبة، واسط، الحريضة، المجاردة، الرين، العبلاء، عين قحطان، سعيدة الصوالحة، العوص، الجعبة، القيرة، ثجر آل سويدان.

وتقوم النقاط بفحوصات طبية لجميع العابرين على مدار 24 ساعة عبر فرق من الممارسين الصحيين، وأخرى من الجهات الأمنية، مع أسطول من سيارات الإسعاف المجهزة للحالات الطارئة.