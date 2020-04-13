بتوجيهات أمير الشرقية .. اللجان المشكلة تواصل جولاتها على سكن العمالة وتتابع التدابير الاحترازية فيها

الدمام - فهد المريخي

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تواصل اللجان المشكلة في مدينة الدمام وكافة محافظات المنطقة، عملها في متابعة توفر الإجراءات الاحترازية في الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة، وتزويد تلك العمالة بالنشرات التوعوية اللازمة حول فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتواصل اللجان المشكلة من أمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة المنطقة الشرقية، وممثلين عن إدارة التعليم، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المساكن، وتوزيع العمالة على المدارس المهيأة لأغراض الإيواء، لتقليل نسب مخالطة العمالة، وزيادة وعيهم بالأساليب الصحيحة للتعامل مع انتقال الفايروس، وتحقيق السلامة لهم وللمجتمع.

يأتي ذلك ضمن خطوات إمارة المنطقة الشرقية في دعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتعزيز الخطوات الوقائية التي تسهم في خفض نسب المخالطة، وبالتالي تقليل احتمالية الإصابة، داعيةً مسؤولي الشركات والمؤسسات للمبادرة والتعاون مع اللجان المشكلة لهذا الأمر، والتواصل مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض للفايروس على أحد منسوبيها، متمنيةً السلامة للجميع.