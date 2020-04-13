احدث الأخبار

بتوجيهات أمير الشرقية .. اللجان المشكلة تواصل جولاتها على سكن العمالة وتتابع التدابير الاحترازية فيها
المنطقة الشرقية
 الأمير تركي بن طلال يطَّلع على نقطة الفرز الصحي بقرضة
منطقة عسير
 الأمير تركي بن طلال لمشايخ رجال ألمع : توعية أفراد القبائل بالإجراءات الاحترازية واجب وطني
منطقة عسير
 وزير الصحة يشكر خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على دعمهما الكبير لمكافحة جائحة كورونا ومتابعتهما الدائمة للقطاع الصحي لضمان سلامة المواطن والمقيم
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو المكلفين للاستفادة من مبادراتها الداعمة للقطاع الخاص
أبرز المواد
 “مسام” ينتزع 1,401 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يكرم مواطن لإنقاذه ثلاث اشخاص من النيران بعد تعرضهم لحادث مروري بضمد
منطقة جازان
 وزارة الداخلية تحدث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول) للفئات المستثناة من تعليمات المنع وتطبيق ذلك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من عصر غد الثلاثاء
أبرز المواد
 بلدية القطيف تضبط أكثر من 1600 كلغ مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة
المنطقة الشرقية
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6804.54 نقطة
أبرز المواد
 “الخدمات الطبية للقوات المسلحة” تطلق حزمة من المبادرات في المستشفيات العسكرية لمنسوبيها والمرضى والمراجعين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 الموارد البشرية تواصل عملياتها التدريبية لبرامج الشهادات الاحترافية بتقنية التدريب الافتراضي
أبرز المواد
بتوجيهات أمير الشرقية .. اللجان المشكلة تواصل جولاتها على سكن العمالة وتتابع التدابير الاحترازية فيها

بتوجيهات أمير الشرقية .. اللجان المشكلة تواصل جولاتها على سكن العمالة وتتابع التدابير الاحترازية فيها

المنطقة الشرقية
الأمير تركي بن طلال يطَّلع على نقطة الفرز الصحي بقرضة

الأمير تركي بن طلال يطَّلع على نقطة الفرز الصحي بقرضة

منطقة عسير
الأمير تركي بن طلال لمشايخ رجال ألمع : توعية أفراد القبائل بالإجراءات الاحترازية واجب وطني

الأمير تركي بن طلال لمشايخ رجال ألمع : توعية أفراد القبائل بالإجراءات الاحترازية واجب وطني

منطقة عسير
وزير الصحة يشكر خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على دعمهما الكبير لمكافحة جائحة كورونا ومتابعتهما الدائمة للقطاع الصحي لضمان سلامة المواطن والمقيم

وزير الصحة يشكر خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على دعمهما الكبير لمكافحة جائحة كورونا ومتابعتهما الدائمة للقطاع الصحي لضمان سلامة المواطن والمقيم

أبرز المواد

بتوجيهات أمير الشرقية .. اللجان المشكلة تواصل جولاتها على سكن العمالة وتتابع التدابير الاحترازية فيها

بتوجيهات أمير الشرقية .. اللجان المشكلة تواصل جولاتها على سكن العمالة وتتابع التدابير الاحترازية فيها
http://almnatiq.net/?p=853223
الدمام - فهد المريخي

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تواصل اللجان المشكلة في مدينة الدمام وكافة محافظات المنطقة، عملها في متابعة توفر الإجراءات الاحترازية في الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة، وتزويد تلك العمالة بالنشرات التوعوية اللازمة حول فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتواصل اللجان المشكلة من أمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة المنطقة الشرقية، وممثلين عن إدارة التعليم، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المساكن، وتوزيع العمالة على المدارس المهيأة لأغراض الإيواء، لتقليل نسب مخالطة العمالة، وزيادة وعيهم بالأساليب الصحيحة للتعامل مع انتقال الفايروس، وتحقيق السلامة لهم وللمجتمع.

يأتي ذلك ضمن خطوات إمارة المنطقة الشرقية في دعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتعزيز الخطوات الوقائية التي تسهم في خفض نسب المخالطة، وبالتالي تقليل احتمالية الإصابة، داعيةً مسؤولي الشركات والمؤسسات للمبادرة والتعاون مع اللجان المشكلة لهذا الأمر، والتواصل مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض للفايروس على أحد منسوبيها، متمنيةً السلامة للجميع.

روابط ذات صلة

بلدية القطيف تضبط أكثر من 1600 كلغ مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة

بلدية القطيف تضبط أكثر من 1600 كلغ مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة
بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات

بلدية وسط الدمام تضبط مستودع مخالف للمنظفات والمطهرات
أمير المنطقة الشرقية: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية

أمير المنطقة الشرقية: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية لقفزات نوعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*