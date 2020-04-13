احدث الأخبار

مفتي عام المملكة: يجوز لأقارب المتوفى أن يصلوا عليه عند قبره بعد ارتفاع هذا المرض ولو طالت المدة
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تطبق لائحة الإشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي
منطقة جازان
 الهلال الأحمر بالجوف واثنى عشر ألف بلاغ في مواجهة كورونا
منطقة الجوف
 الصحة العالمية: 85 % ممن أصيبوا بفيروس كورونا في مصر تم شفاؤهم بدون علاج
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يوجه بتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة من محاكم الديوان لخدمة المستفيدين
منطقة الرياض
 أمانة عسير تضبط مسلخا مخالفا بمدينة أبها
منطقة عسير
 أمانة عسير تستحدث سوق خضار مؤقت بأبها
منطقة عسير
 أمانة عسير تزين أبها بنحو 5,100 من أشجار الجاكرندا
منطقة عسير
 بلدية رجال ألمع تكثف جهودها لمواجهة فيروس كورونا
منطقة عسير
 توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير
أبرز المواد
 بتوجيهات أمير الشرقية .. اللجان المشكلة تواصل جولاتها على سكن العمالة وتتابع التدابير الاحترازية فيها
المنطقة الشرقية
 الأمير تركي بن طلال يطَّلع على نقطة الفرز الصحي بقرضة
منطقة عسير
مفتي عام المملكة: يجوز لأقارب المتوفى أن يصلوا عليه عند قبره بعد ارتفاع هذا المرض ولو طالت المدة

مفتي عام المملكة: يجوز لأقارب المتوفى أن يصلوا عليه عند قبره بعد ارتفاع هذا المرض ولو طالت المدة

أبرز المواد
أمانة منطقة جازان تطبق لائحة الإشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي

أمانة منطقة جازان تطبق لائحة الإشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي

منطقة جازان
الهلال الأحمر بالجوف واثنى عشر ألف بلاغ في مواجهة كورونا

الهلال الأحمر بالجوف واثنى عشر ألف بلاغ في مواجهة كورونا

منطقة الجوف
الصحة العالمية: 85 % ممن أصيبوا بفيروس كورونا في مصر تم شفاؤهم بدون علاج

الصحة العالمية: 85 % ممن أصيبوا بفيروس كورونا في مصر تم شفاؤهم بدون علاج

أبرز المواد

بلدية رجال ألمع تكثف جهودها لمواجهة فيروس كورونا

بلدية رجال ألمع تكثف جهودها لمواجهة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=853229
المناطق - رجال ألمع

في إطار جهودها المبذولة لمكافحة انتشار وباء كورونا قامت بلدية رجال ألمع منذ بداية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالعديد من الأعمال التي تسهم في عدم انتشار هذا الوباء بالمحافظة  .

وقد أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” أن هذه الإجراءات تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتعليمات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال وإشراف ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي ، وذلك بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة  .

وأضاف “آل مصمع” أن جهود البلدية قد تنوعت في عدة اتجاهات حيث شملت عمليات تعقيم لكل من  ( مقرات الدوائر الحكومية _ الشوارع العامة  _ الصرافات الآلية _ حاويات النفايات ــ محطات الوقود  ) إضافة للقيام بالعديد من الجولات الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية .

كما شملت الجهود عمليات المتابعة المستمرة لعمليات التعقيم والتطهير واتخاذ الإجراءات الاحترازية في المطاعم والأسواق التجارية وأسواق الخضار والفاكهة وسوق المواشي بما يضمن القضاء على أي فرصة لتفشي الوباء لا قدر الله .

واختتم “آل مصمع” حديثه بمناشدة الجميع من مواطنين ومقيمين بضرورة التقيد بالتعليمات واتخاذ التدابير الوقائية وتحمل هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم حتى تمر بأمن وأمان بمشيئة الله تعالى ، مضيفاً أنه كلما كان هناك التزام أكثر كلما كان القضاء على هذا الوباء أسرع بإذن الله تعالى .

روابط ذات صلة

أمانة عسير تضبط مسلخا مخالفا بمدينة أبها

أمانة عسير تضبط مسلخا مخالفا بمدينة أبها
أمانة عسير تستحدث سوق خضار مؤقت بأبها

أمانة عسير تستحدث سوق خضار مؤقت بأبها
أمانة عسير تزين أبها بنحو 5,100 من أشجار الجاكرندا

أمانة عسير تزين أبها بنحو 5,100 من أشجار الجاكرندا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*