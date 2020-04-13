أمانة عسير تزين أبها بنحو 5,100 من أشجار الجاكرندا

المناطق - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير زراعة نحو 5,100 شجرة من أشجار الجاكرندا في مختلف طرقات و ميادين مدينة أبها .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أعمال التشجير شملت الطرق الرئيسية ، والحدائق والمرافق العامة ، إضافة الى تشجير الميادين .

لافتاً الى أن هذه الاعمال ستعزز وفرة الغطاء النباتي من خلال هذه الأشجار لما لها من أثر جمالي على المنطقة بالإضافة إلى أهميتها كمصدراً للأكسجين ، وعامل جذب سياحي للمدينة .

منوها إلى أن أشجار الجاكرندا التي تمت زراعتها كانت مختارة بما يتوافق مع البيئة المحلية دائمة الخضرة ، خصوصا وانها لا تحتاج سوى كميات قليلة من المياه، ولا تشكل خطورة على البنية التحتية للمباني.

وأختتم الحميدي تصريحه قائلاً إن عمليات التشجير في مدينة أبها و كافة مدن و محافظات المنطقة تعمل على تخفيف بعض الآثار السلبية مثل التصحر، وبالتالي من شأنها ان تجعل المدن أكثر مرونة لمثل هذه التغييرات، بما يجعلها أكثر استدامة من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية والبيئية ،

مبينا بأن أمانة عسير تسعى إلى الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال زيادة الرقعة الخضراء وزيادة حصة نصيب الفرد منها وتحسين المشهد الحضري .