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أمانة عسير تستحدث سوق خضار مؤقت بأبها

أمانة عسير تستحدث سوق خضار مؤقت بأبها
http://almnatiq.net/?p=853235
المناطق - أبها

استحدثت أمانة منطقة عسير سوق للخضار إضافي لسوق الخضار المركزي بحي المشهد في مدينة أبها و ذلك لضمان سلامة المتسوقين و سرعة تقديم الخدمة لهم .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على أن  سوق الخضار الجديد الواقع في حديقة المشهد بأبها ستتم اتاحته للعديد من مسوقي الخضروات والفاكهة للعمل به و تسويق منتجاتهم خلال اليومين القادمين و بشكل مؤقت .

و جاءت تلك الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأمانة للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير  ،  وتحقيقاً لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي توجه بتنفيذ كافة الخطط الكفيلة بحماية المواطن والمقيم للحد من إنتشار الفايروس.

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