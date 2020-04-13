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أمانة عسير تضبط مسلخا مخالفا بمدينة أبها

أمانة عسير تضبط مسلخا مخالفا بمدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=853238
المناطق - أبها

ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير مسلخا مخالفا في مدينة أبها ، وذلك بعد عدة حملات تفتيشية، ورقابية ، وقد أسفرت هذه الحملات عن غرامات وإغلاقات طالت عدد من المنشآت المخالفة.
و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه الجولات الرقابية تأتي للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البلدية ومدى صحة وسلامة المنتجات المعروضة وملاءمتها للاستخدام الآدمي، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.
مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة لحماية المستهلك وتطهير الأسوق من المخالفين .
مشيرا إلى أن الامانة اتخذت الإجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة، وأن سلامة الأسواق محل اهتمام دائم ومستمر من قبل الفرق الرقابية .
مبينا إلى أنه قد رصد عدداً من المخالفات ومن ضمنها مسلخا مخالفا للأنظمة المعمول بها في مخالفة صريحة و تم اغلاقه و اتخاذ الإجراءات النظامية حياله، إضافة الى إزالة الموقع من قبل الأمانة و ذلك بعد اعطاءه انذار بالإزالة دون استجابة منه.

 

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