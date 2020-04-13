الصحة العالمية: 85 % ممن أصيبوا بفيروس كورونا في مصر تم شفاؤهم بدون علاج

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أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور، أن تحليل البيانات لعدد الحالات في مصر التي تم تشخيصها لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ووصلت إلى 2065 حالة، و 159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها، يبين أن 85 % تم شفاؤهم بدون علاج لأن أعراض المرض كانت بسيطة.

وقال جبور في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم، مع نقيب الصحفيين رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إنه وحسب مصادر وزارة الصحة والسكان المصرية فإن 30% من حالات الوفاة كانت قبل الوصول إلى مستشفيات العزل والعلاج، وهذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على الأسباب الرئيسية، مشيرًا إلى أن 13 % من الإصابات هم من العاملين بالمجال الصحي في مصر.

وأضاف أنه منذ بدء الأزمة تعاملت مصر بجدية مع هذا الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أول 4 بلدان في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف المخبرية لكوفيد-19.

وأشاد ممثل المنظمة بجهود الحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا، وإدارة أزمة تداعيات انتشاره، موضحًا أن مصر كأي دولة تواجه العديد من التحديات وأهمها التنسيق ما بين جميع القطاعات المعنية بالصحة لتعزيز منهجية الاستجابة لـــ COVID-19 والاستغلال الأمثل للموارد على صعيد الدولة، والتعامل مع الوصم والتمييز ضد المرضى وضد الأطقم الطبية بالأخص، مما يشكل عبئاً على النظام الصحي إضافة إلى ما يواجهه من تحديات.