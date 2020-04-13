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الهلال الأحمر بالجوف واثنى عشر ألف بلاغ في مواجهة كورونا

الهلال الأحمر بالجوف واثنى عشر ألف بلاغ في مواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=853248
الجوف - محمد الحسن

منذ بداية الجائحة وهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف كانت مبادرة لتسخير كافة الإمكانات للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف حفظه الله ومتابعة من معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم .
حيث تم رفع الجاهزية بمتابعة ميدانية من سعادة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور تيمور بن شكر الله جان في جميع مراكز الهيئة بالمنطقة والبالغة 14 مركزاً بتواجد 16 فرقة إسعافية مع إمكانية الدعم عند أي طارئ لا قدر الله من الكوادر الاسعافية التي لا تعمل و وجود 16 مركبة إسعاف عاملة و 16 مركبة إحتياطية .
كما أنه يوجد ضمن القوائم التطوعية المسجلة في المنطقة من المتطوعين والمتطوعات ما يزيد عن 260 متطوع ومتطوعة بالإمكان الإستفاده منهم إذا دعت الحاجة مع مشاركاتهم التطوعية خلال هذه الجائحة بتقديم الأنشطة الطبية والتوعوية في بعض المواقع الحيوية بالمنطقة .
كما أنه تم تدعيم غرفة العمليات بالمنطقة بأطباء يعملون أثناء فترة منع التجول للرد على إستفسارات طالبي الخدمة الإسعافية حيث بلغ عدد الإتصالات التي تلقتها غرفة العمليات ما يزيد على 12 الف بلاغ منذ بداية الجائحة منها ما يفوق 1200 بلاغ إسعافي .

 

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