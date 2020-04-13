أمانة منطقة جازان تطبق لائحة الإشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي

جازان - فضة عطيف

في إطار جهودها المستمرة للحد من تفشي فايروس كورونا الجديد ، قامت وتقوم الفرق الميدانية في أمانة منطقة جازان بمرافقة نقاط التفتيش الأمنية بمدينة جيزان للتأكد من تطبيق لائحة الإشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي ، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وأكد أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، بأن الأمانة طبقت عملياً لائحة الإشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وغيرها من الإجراءات الإحترازية والوقائية الأخرى للحد من تقشي فايروس كورونا المستجد وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم .

وأضاف “ابن سعيدان” بأن الأمانة تحرص دائماً على إنفاذ التوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، التي تقضي بضرورة تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد .