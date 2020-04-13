احدث الأخبار

السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تحدد “شرط” وقف انتشار كورونا بشكل كامل
أبرز المواد
 أمانة تبوك تتابع خلال يومين أكثر من (400) مركبة لسائقي التطبيقات الإلكترونية وتوجه مايزيد عن (300) إنذار للمخالفين منهم
منطقة تبوك
 رابطة الدوري السعودي : تحديد عودة نشاط كرة القدم يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة
أبرز المواد
 صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعمل على تأسيس مصنع للقاحات في المملكة
أبرز المواد
 قوات من الحرس الوطني تصل العاصمة المقدسة للمساندة في تطبيق منع التجول (فيديو وصور)
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية والقروية يعتمد الشروط الصحية لمساكن العمال
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة: يجوز لأقارب المتوفى أن يصلوا عليه عند قبره بعد ارتفاع هذا المرض ولو طالت المدة
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تطبق لائحة الإشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي
منطقة جازان
 الهلال الأحمر بالجوف واثنى عشر ألف بلاغ في مواجهة كورونا
منطقة الجوف
 الصحة العالمية: 85 % ممن أصيبوا بفيروس كورونا في مصر تم شفاؤهم بدون علاج
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يوجه بتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة من محاكم الديوان لخدمة المستفيدين
منطقة الرياض
السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”

السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”

أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية تحدد “شرط” وقف انتشار كورونا بشكل كامل

منظمة الصحة العالمية تحدد “شرط” وقف انتشار كورونا بشكل كامل

أبرز المواد
أمانة تبوك تتابع خلال يومين أكثر من (400) مركبة لسائقي التطبيقات الإلكترونية وتوجه مايزيد عن (300) إنذار للمخالفين منهم

أمانة تبوك تتابع خلال يومين أكثر من (400) مركبة لسائقي التطبيقات الإلكترونية وتوجه مايزيد عن (300) إنذار للمخالفين منهم

منطقة تبوك
رابطة الدوري السعودي : تحديد عودة نشاط كرة القدم يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة

رابطة الدوري السعودي : تحديد عودة نشاط كرة القدم يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة

أبرز المواد

صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعمل على تأسيس مصنع للقاحات في المملكة

صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعمل على تأسيس مصنع للقاحات في المملكة
http://almnatiq.net/?p=853276
المناطق-الرياض

أعلن رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي ” كيريل ديمترييف” اليوم الاثنين إن الصندوق سيواصل الاستثمار في إطار برنامج رؤية المملكة 2020.
وقال ” كيريل ديمترييف إن الصندوق يخطط لمشاريع زراعية مشتركة مع السعودية، ويعمل أيضا على تأسيس مصنع للقاحات في المملكة، واصفا العلاقات مع الرياض بأنها “إيجابية جدا جدا”.
وقال كيريل ديمترييف، وهو أيضا أحد كبار مفاوضي موسكو النفطيين، إن اتفاقا عالميا لخفض إنتاج النفط منع أسعار الخام من النزول إلى عشرة دولارات للبرميل.

روابط ذات صلة

السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”

السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”
منظمة الصحة العالمية تحدد “شرط” وقف انتشار كورونا بشكل كامل

منظمة الصحة العالمية تحدد “شرط” وقف انتشار كورونا بشكل كامل
رابطة الدوري السعودي : تحديد عودة نشاط كرة القدم يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة

رابطة الدوري السعودي : تحديد عودة نشاط كرة القدم يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*