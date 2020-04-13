صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعمل على تأسيس مصنع للقاحات في المملكة

المناطق-الرياض

أعلن رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي ” كيريل ديمترييف” اليوم الاثنين إن الصندوق سيواصل الاستثمار في إطار برنامج رؤية المملكة 2020.

وقال ” كيريل ديمترييف إن الصندوق يخطط لمشاريع زراعية مشتركة مع السعودية، ويعمل أيضا على تأسيس مصنع للقاحات في المملكة، واصفا العلاقات مع الرياض بأنها “إيجابية جدا جدا”.

وقال كيريل ديمترييف، وهو أيضا أحد كبار مفاوضي موسكو النفطيين، إن اتفاقا عالميا لخفض إنتاج النفط منع أسعار الخام من النزول إلى عشرة دولارات للبرميل.