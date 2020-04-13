رابطة الدوري السعودي : تحديد عودة نشاط كرة القدم يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة

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رفع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، على الجهود الكبيرة المبذولة في مواجهة فيروس كورونا، والتدابير الاحترازية والإجــراءات الوقائية المتخذة من قبل مختلف القــطاعات المعنية، منوهاً بحرص وجهود صاحب السمو الملكـي الأميــر عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومتابعته المسـتـمـرة والاهـتمام بوضع سلامة الرياضيين كأولوية قصوى.

وأكد المجلس خلال اجتماعه الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، أن تحديد عودة النـشـاط الرياضي لكرة القدم لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، وبما يتوافــق مـع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فايروس كورونا الجديد، مشدداً على أن سـلامة كافة الرياضيين هي الأهــــم، بما في ذلك اللاعبين والأجــهــزة الفـنـيـة والإداريــة ومنسوبي الأندية والجماهير الرياضية.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الرابطة الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا الجديد، وما استدعاه ذلك من إجراءات احترازية، إلى جانب قرار تعلـيق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة، بما في ذلك جميع مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة، الأمر الذي ترتب عليه خسائر مالية تكبدتها الأندية مما أثر على ميزانياتها، حيث تم الاتفاق بالإجماع بين أعضاء المجلس، على البدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة %50، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم.

من جهته قــدم رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين المكلف عبدالعزيز بن ناصر الحـميدي، شكره لمختلف إدارات الأندية، التي أسهمت وبشكل مباشر في دعــم جهود حكومة المملكة في مواجهة الفيروس، عبر عـدد مـن الـمـبادرات المـجتمـعـيـة، والرسائل التوعوية والنصائح الطبية التي يتم بثها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بمـا يـعـكـس دورها وارتـبـاطها بالـمجـتمع، واستـشـعـارها لمسـؤوليـاتها الاجتماعية.