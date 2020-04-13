بريطانيا تعلن تسجيل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيل 717 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11329 شخصاً في المستشفيات البريطانية.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 88621 منذ بدء تفشي الوباء في المملكة المتحدة.