احدث الأخبار

بريطانيا تعلن تسجيل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تحدد “شرط” وقف انتشار كورونا بشكل كامل
أبرز المواد
 أمانة تبوك تتابع خلال يومين أكثر من (400) مركبة لسائقي التطبيقات الإلكترونية وتوجه مايزيد عن (300) إنذار للمخالفين منهم
منطقة تبوك
 رابطة الدوري السعودي : تحديد عودة نشاط كرة القدم يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة
أبرز المواد
 صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعمل على تأسيس مصنع للقاحات في المملكة
أبرز المواد
 قوات من الحرس الوطني تصل العاصمة المقدسة للمساندة في تطبيق منع التجول (فيديو وصور)
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية والقروية يعتمد الشروط الصحية لمساكن العمال
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة: يجوز لأقارب المتوفى أن يصلوا عليه عند قبره بعد ارتفاع هذا المرض ولو طالت المدة
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تطبق لائحة الإشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي
منطقة جازان
 الهلال الأحمر بالجوف واثنى عشر ألف بلاغ في مواجهة كورونا
منطقة الجوف
 الصحة العالمية: 85 % ممن أصيبوا بفيروس كورونا في مصر تم شفاؤهم بدون علاج
أبرز المواد
بريطانيا تعلن تسجيل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تعلن تسجيل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”

السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”

أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية تحدد “شرط” وقف انتشار كورونا بشكل كامل

منظمة الصحة العالمية تحدد “شرط” وقف انتشار كورونا بشكل كامل

أبرز المواد
أمانة تبوك تتابع خلال يومين أكثر من (400) مركبة لسائقي التطبيقات الإلكترونية وتوجه مايزيد عن (300) إنذار للمخالفين منهم

أمانة تبوك تتابع خلال يومين أكثر من (400) مركبة لسائقي التطبيقات الإلكترونية وتوجه مايزيد عن (300) إنذار للمخالفين منهم

منطقة تبوك

بريطانيا تعلن تسجيل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تعلن تسجيل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=853292
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيل 717 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11329 شخصاً في المستشفيات البريطانية.
وأعلن المتحدث باسم الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 88621 منذ بدء تفشي الوباء في المملكة المتحدة.

روابط ذات صلة

السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”

السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”
منظمة الصحة العالمية تحدد “شرط” وقف انتشار كورونا بشكل كامل

منظمة الصحة العالمية تحدد “شرط” وقف انتشار كورونا بشكل كامل
رابطة الدوري السعودي : تحديد عودة نشاط كرة القدم يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة

رابطة الدوري السعودي : تحديد عودة نشاط كرة القدم يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*