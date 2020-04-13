إطلاق قافلة الخير في مكة.. والجمعيات الخيرية توزع السلال

المناطق - عادل الزهراني

تكاملت حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ( مجتمع واعي ) مع ( براً بمكة ) التي اطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ؛ لتنطلق قافلة الخير في مكة المكرمة التي توفر سلال غذائية للأسر المتضررة من جائحة كورونا .

وبتوجيه ومتابعه من وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح انطلقت القافلة التي تبرع بها مشكورين رجل الأعمال مطلق الغويري العتيبي والشيخ هلال بن جميل السواط بعدد خمسين ألف سلة غذائية للمساهمة في مساعدة الأسر التي تأثرت حياتها المعيشية في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد في مكة المكرمة.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي أن هذه السلال سيتم توزيعها عن طريق الجمعيات الخيرية في مكة المكرمة وفق التوزيع الجغرافي المحدد لكل جمعية .

ووقف ميدانيا مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط على تحرك أولى دفعات هذه القافلة مقدما شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه على دعمهم وتحفيزهم لرجال الأعمال للمساهمة في هذه الحملة وحرصهم المستمر على تمكين الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة والقائمين عليها وتذليل الصعوبات التي تواجه الجمعيات في تأدية رسالتها وكذلك شكر لجنة السقاية والرفادة بإمارة المنطقة على حسن التنسيق وجمعية مراكز الاحياء وكافة القطاعات التي تتعاون في مد يد العون للمحتاجين.

مشيرا الي انه سيتم التنسيق مع الجهات الاشرافيه في كافة محافظات منطقة مكة لتوزيع السلال الغذائيه لسد الاحتياج.