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” المسعود ” يتابع ميدانيًا الإجراءات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر

” المسعود ” يتابع ميدانيًا الإجراءات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=853298
وادي الدواسر - فالح الدوسري

وقف محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود مساء اليوم (الاثنين) على سير عمل الجهات الأمنية المختلفة في تطبيققرار منع التجول من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحاً والذي اتخذته الدولة للحد من انتشار فيروس كوروناالجديد.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم عدد من النقاط الأمنية المنتشرة في المحافظة خلال ساعات منع التجول، حيث وقف على عمل القوةالخاصة لأمن الطرق، وقوة المهام والواجبات الخاصة، وشعبة المرور، وشرطة المحافظة، وقوة الطوارئ الخاصة.

وشدد ” المسعود” خلال الجولة على حرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- البالغ على بذل كافة الجهود التي تضمن أمنوسلامة المواطنين والمقيمين، مثمناً كافة الجهود التي تنفذها وتبذلها الجهات الأمنية في المحافظة ومراكزها وما اتخذته منخطط ميدانية لتطبيق أمر منع التجوال.

وأشاد محافظ وادي الدواسر بالتزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول والذي يعكس وعيهم وثقافتهم العالية والتزامهمبكافة توجيهات القيادة الرشيدة والجهات الصحية، داعيًا الجميع إلى الاستمرار بالتقييد بالتعليمات والتوجيهات حيال منعالتجول والبقاء في منازلهم وقت ساعات المنع، وعدم الخروج في الأوقات العادية إلا للضرورة القصوى ووفق الأنظمة المتبعة بمايضمن الحد من انتشار فيروس كورونا، سائلًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه .

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