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أملج.. تفاعل وحضور قوي لرجال الأمن مع التوجيهات الكريمة لمواجهة ” كورونا “

أملج.. تفاعل وحضور قوي لرجال الأمن مع التوجيهات الكريمة لمواجهة ” كورونا “
http://almnatiq.net/?p=853311
المناطق- أملج -فايز السميري- : تصوير عمر السناني

يواصل رجال الأمن في محافظة أملج جهودهم الميدانية في تطبيق أمر منع التجوال من الساعة الثالثة مساءا وحتى السادسة صباح ، إضافة لمنع الدخول والخروج إلى المحافظة ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا ، في التزام تام من المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات ، وبدت الشوارع والطرقات خالية من المركبات أو المارة باستثناء القطاعات المستثناة من الحظر وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية حماية للمجتمع وحفاظا على أمنه ، اذ ولله الحمد لم تسجل محافظة املج اي حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد ، فعليه كثفت الجهات الأمنية بأملج تواجدها
في تقاطع الطرقات وداخل الأحياء، والنقاط الأمنية على مداخل المحافظة ومخارجها والفرق السرية التابعة لشرطة املج والجهات الحكومية الرامية لتطبيق قرارات منع التجول داخل الأحياء، ومنع التجمعات في الاستراحات، والمخيمات وغيرها وبذلك باذن الله يحدون رجال الأمن بالمحافظة فايروس كورونا المستجد من انتشاره، وبالحد من كثافة التنزه، وتقليل العادات الاجتماعية السائدة في السابق والتي قد تسهم في انتشار الوباء المستجد. وكذلك منع دخول وخروج اي شخص للمحافظة .

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