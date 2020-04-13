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الإمارات تعلن تسجيل 398 إصابة جديد بفيروس كورونا

الإمارات تعلن تسجيل 398 إصابة جديد بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=853326
المناطق - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الاثنين تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في الإمارات. وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 4521 حالة.

وكانت أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

كما أعلنت الدكتورة الحوسني عن إجراء 23380 فحصا جديدا ضمن خطة توسيع نطاق الفحوصات، لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وفي مختلف مناطق الدولة باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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