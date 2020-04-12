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الهدوء يُخيّم على شوارع بريدة التزاماً ووعياً بقرار منع التجول

الهدوء يُخيّم على شوارع بريدة التزاماً ووعياً بقرار منع التجول

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مواصلة لليوم السادس بعد تقديم منع التجول للثالثة عصراً

الهدوء يُخيّم على شوارع بريدة التزاماً ووعياً بقرار منع التجول

الهدوء يُخيّم على شوارع بريدة التزاماً ووعياً بقرار منع التجول
http://almnatiq.net/?p=853329
المناطق / بريدة

واصلت شوارع وطرق وأحياء مدينة بريدة عاصمة منطقة القصيم خلوها من الصخب وحركة المارة والمركبات، لليوم السادس من بدء تقديم أمر منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً حتى السادسة صباحاً، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا”، حيث شهدت انتشاراً للجهات الأمنية لتطبيق أمر المنع، بتكثيف نقاط التفتيش وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بمنع التجول حفاظاً على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

“المناطق” تجولت في عدد من الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بمدينة بريدة، ورصدت الالتزام التام والتجاوب الكامل من كافة المواطنين والمقيمين والبقاء في منازلهم واستشعارهم بمسؤولياتهم تجاه خطط الدولة في احتواء الفيروس والحد من انتشاره، فيما واصلت المحلات التجارية إغلاق أبوابها قبل بدء فترة المنع بوقت كاف، وواصلت القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع تقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مركبات توصيل الطلبات المصرحة لتأمين احتياجات المنازل من المواد الغذائية أو المطاعم أو الصيدليات التي باتت تخدم الجميع من خلال التطبيقات حتى الساعة العاشرة مساءً، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار الفيروس.

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