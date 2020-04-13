الشورى يوافق على استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب من إيقاف الخدمات والمنع من السفر والحبس

المناطق - الرياض

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها عن بعد أمس على استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس) الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13 /8 / 1433هـ، على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الـشورى الدكتــور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه الموضوع بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة.

كما وافق الشورى على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والذي يتكون من 22 مادة ويهدف إلى تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة، كما يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين من أصحاب التخصصات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقارير السنوية لديوان المظالم المتعلقة بالأعمال الإدارية.

وأكد المجلس على ديوان المظالم بإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالجوانب الإدارية لتتضمن أهدافا واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها، والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف، وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة.

وطالب الشورى مؤسسة البريد السعودي بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة، داعيا المؤسسة إلى دراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين، لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

مطالبات الشورى من ديوان المظالم

تصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكمه وطبعها ونشرها في مجموعات.

الاستعانة بمركز التدريب العدلي لتدريب موظفيه وفق اختصاص المركز.

عدم اللجوء لتدريب موظفيه من قبل القطاع الخاص إلا في حالات.

التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبان له ولمحاكمه بطريقة السداد على دفعات سنوية.

المبادرة في تعيين معاونين للقضاة.

التنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبان لمحاكمه.

مطالبات الشورى من وزارة الحج والعمرة:

توفير الخدمات الملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين.

دراسة تخصيص مسار الكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف.

إدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الالكتروني دون استثناء.

العمل على تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج وتقديم الوجبات الصحية لهم.