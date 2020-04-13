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“التجارة” تضبط عمالة أخفت 2800 صندوق طماطم بشاحنة خارج أسواق تبوك بهدف المغالاة في أسعارها

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“التجارة” تضبط عمالة أخفت 2800 صندوق طماطم بشاحنة خارج أسواق تبوك بهدف المغالاة في أسعارها

“التجارة” تضبط عمالة أخفت 2800 صندوق طماطم بشاحنة خارج أسواق تبوك بهدف المغالاة في أسعارها
http://almnatiq.net/?p=853339
المناطق - واس

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة صباح اليوم الاثنين عمالة تورطت في إخفاء شاحنة محملة ب 2800 صندوق طماطم و70 كيس جزر خارج أسواق الخضار بمدينة تبوك، حيث لاحظ مراقبو الوزارة تقسيم حمولاتها في سيارات صغيرة بعيداً عن الأنظار وذلك بهدف افتعال نقص في وفرة الكميات وبيعها بأسعار مرتفعة استغلالًا لأزمة كورونا.
وفور مباشرة المخالفة ضخت الوزارة جميع الكميات في السوق بالتعاون مع أمانة منطقة تبوك لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين، واستدعت مالك الشاحنة والعمالة المخالفين لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وتؤكد وزارة “التجارة” على مواصلة ضبط المخالفات المرتبطة باستغلال أزمة كورونا سواء برفع الأسعار أو افتعال وجود نقص وفرة في السلع التموينية وذلك انطلاقاً من دورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.
وتحث وزارة “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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