أسعار النفط تغلق متباينة إثر مخاوف من انخفاض الطلب

أسعار النفط تغلق متباينة إثر مخاوف من انخفاض الطلب

أبرز المواد
أمريكا تسجّل 554.849 إصابة و 22 ألف حالة وفاة نتيجة كورونا

أمريكا تسجّل 554.849 إصابة و 22 ألف حالة وفاة نتيجة كورونا

أبرز المواد
الكاميرات ترصد “جريمة رونالدو”.. وسلطات ماديرا في حرج

الكاميرات ترصد “جريمة رونالدو”.. وسلطات ماديرا في حرج

أبرز المواد
بينها دول عربية.. الهند ستصدر دواء ملاريا المنتظر لـ13 بلدا

بينها دول عربية.. الهند ستصدر دواء ملاريا المنتظر لـ13 بلدا

أبرز المواد

أسعار النفط تغلق متباينة إثر مخاوف من انخفاض الطلب

أسعار النفط تغلق متباينة إثر مخاوف من انخفاض الطلب
http://almnatiq.net/?p=853354
المناطق - وكالات

أغلقت أسعار النفط اليوم على تباين، حيث لم يوفر الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج الذي توصل إليه منتجون عالميون، القدر الكافي لتهدئة المخاوف المستمرة بشأن هبوط حاد في الطلب ناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 26 سنتا، أو 0.8 %، لتبلغ عند التسوية 31.74 دولارا للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، أو 1.5 % ، لتسجل عند التسوية 22.41 دولارا للبرميل.

روابط ذات صلة

أمريكا تسجّل 554.849 إصابة و 22 ألف حالة وفاة نتيجة كورونا

أمريكا تسجّل 554.849 إصابة و 22 ألف حالة وفاة نتيجة كورونا
الكاميرات ترصد “جريمة رونالدو”.. وسلطات ماديرا في حرج

الكاميرات ترصد “جريمة رونالدو”.. وسلطات ماديرا في حرج
بينها دول عربية.. الهند ستصدر دواء ملاريا المنتظر لـ13 بلدا

بينها دول عربية.. الهند ستصدر دواء ملاريا المنتظر لـ13 بلدا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*