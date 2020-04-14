احدث الأخبار

“النقد الدولي” يقدم تسهيلات جديدة ل25 دولة فقيرة
أبرز المواد
 عاجل موجة من الغبار الكثيف تؤثر على المدينة المنورة
أبرز المواد
 دروع بلاستيكية” في تايلاند لوقاية المواليد الجدد من وباء كورونا
أبرز المواد
 استشاري ينصح مرضي السكري بهذه التعليمات للوقاية من الإصابة بـ«كورونا»
أبرز المواد
 ألمانيا: 2082 إصابة جديدة و170 وفاة بكورونا
أبرز المواد
 فيروس كورونا… تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو
أبرز المواد
 ترامب: نجاح استراتيجية الحد من تفشي فيروس كورونا
أبرز المواد
 تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 كورونا في الصين: 89 حالة إصابة جديدة.. ولا وفيات
أبرز المواد
 أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على ١٢ منطقة
أبرز المواد
 مبادرة “غذاؤنا واحد” ..أرقام التواصل لطلب السلال الغذائية بمختلف المناطق
أبرز المواد
 ٢٥٢ مواطنا ومواطنة يصلون مطار الملك عبدالعزيز الدولي قادمين من لندن ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين
أبرز المواد
“النقد الدولي” يقدم تسهيلات جديدة ل25 دولة فقيرة

“النقد الدولي” يقدم تسهيلات جديدة ل25 دولة فقيرة

أبرز المواد
عاجل موجة من الغبار الكثيف تؤثر على المدينة المنورة

عاجل موجة من الغبار الكثيف تؤثر على المدينة المنورة

أبرز المواد
دروع بلاستيكية” في تايلاند لوقاية المواليد الجدد من وباء كورونا

دروع بلاستيكية” في تايلاند لوقاية المواليد الجدد من وباء كورونا

أبرز المواد
استشاري ينصح مرضي السكري بهذه التعليمات للوقاية من الإصابة بـ«كورونا»

استشاري ينصح مرضي السكري بهذه التعليمات للوقاية من الإصابة بـ«كورونا»

أبرز المواد

“النقد الدولي” يقدم تسهيلات جديدة ل25 دولة فقيرة

“النقد الدولي” يقدم تسهيلات جديدة ل25 دولة فقيرة
http://almnatiq.net/?p=853360
المناطق_الرياض

أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الإثنين، أنه وافق على تخفيف أعباء خدمة الدين عن 25 من الدول الأكثر فقراً في العالم، من بينها اليمن وأفغانستان، لمساعدتها على مواجهة التداعيات الناجمة عن وباء كوفيد-19

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا، في بيان، إنّ القرار الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق يسري فوراً ويوفّر منحاً لأفقر أعضائنا وأكثرهم ضعفاً لتغطية التزاماتهم المتعلّقة بالديون في صندوق النقد الدولي لمرحلة أولية تمتد على الأشهر الستة المقبلة

وأضافت أن القرار سيساعد الدول الأكثر فقراً على تخصيص المزيد من مواردهم المالية الشحيحة نحو الجهود الطبية الطارئة الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة

والدول الـ25 التي ستستفيد من هذا الإجراء هي “أفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغامبيا وغينيا وغينيا-بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي والموزمبيق والنيبال والنيجر ورواندا وساو تومي وبرينسيبي وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان وتوغو واليمن”

وبدأ صندوق النقد الدولي، في 4 أبريل/نيسان الجاري، دفع قروض طارئة بإجمالي 50 مليار دولار إلى 28 دولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد

وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها أن إيران غير مدرجة حالياً في قائمة البلدان التي ستحصل على تلك القروض

روابط ذات صلة

عاجل موجة من الغبار الكثيف تؤثر على المدينة المنورة

عاجل موجة من الغبار الكثيف تؤثر على المدينة المنورة
دروع بلاستيكية” في تايلاند لوقاية المواليد الجدد من وباء كورونا

دروع بلاستيكية” في تايلاند لوقاية المواليد الجدد من وباء كورونا
استشاري ينصح مرضي السكري بهذه التعليمات للوقاية من الإصابة بـ«كورونا»

استشاري ينصح مرضي السكري بهذه التعليمات للوقاية من الإصابة بـ«كورونا»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*