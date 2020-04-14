الخارجية الفلسطينية: ارتفاع وفيات كورونا بين الجاليات الفلسطينية إلى 30 حالة

الخارجية الفلسطينية: ارتفاع وفيات كورونا بين الجاليات الفلسطينية إلى 30 حالة

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الخارجية الفلسطينية: ارتفاع وفيات كورونا بين الجاليات الفلسطينية إلى 30 حالة

الخارجية الفلسطينية: ارتفاع وفيات كورونا بين الجاليات الفلسطينية إلى 30 حالة
http://almnatiq.net/?p=853362
المناطق_رويترز

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في العديد من دول العالم ارتفع الى 30، كما زادت الإصابات إلى 681 حالة

وأضافت أن “عدد الوفيات بين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بسبب الفيروس ارتفع إلى 21 حالة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة بين صفوف الجالية منها ثلاث حالات خلال الساعات الـ24 الماضية”

وأوضحت، أن هناك “ارتفاعا في وتيرة الإصابات في صفوف أبناء الجالية ليصل العدد إلى 437 بعد تسجيل 33 إصابة جديدة في كل من ولايات أوهايو وميشيغان ونيوجيرسي وشيكاغو”

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الإصابات في الدول الأخرى ارتفع إلى 244، فيما بلغ عدد الوفيات بين الفلسطينيين في تلك الدول تسع حالات

وسجلت فلسطين 309 إصابات بفيروس كورونا منها 36 في مدينة القدس و13 في قطاع غزة، وحالتا وفاة

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