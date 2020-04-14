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علماء الفلك يكتشفون أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق

علماء الفلك يكتشفون أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق
http://almnatiq.net/?p=853363
المناطق_وكالات

أعلن علماء فلك في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أنهم اكتشفوا أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق، وأنه أقوى بعشر مرات من انفجار المستعر الأعظم (سوبرنوفا) العادي، وأنه أسطع بنحو 500 مرة، بحسب بحث نشر اليوم

ووصف علماء الفلك من جامعة برمنغهام في بريطانيا ومركز هارفارد- سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة اكتشافهم، الذي أطلق عليه اسم (إس إن 2016 إيه بي أس)، بأنه مستعر أعظم نشط للغاية، ناجم عن انفجار نجم ضخم للغاية تعادل طاقته تريليون تريليون جيجا طن من مادة (تي إن تي)

ونظرا للكمية العالية غير العادية من الهيدروجين الموجود في السحابة المتفجرة، يعتقد الفلكيون أن المستعر الأعظم قد تشكل في الأصل من اندماج شمسين معا

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