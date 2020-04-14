استثناءات طبية لاختبار عقار ياباني لعلاج «كورونا» والإنفلونزا

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في الظروف المعتادة، تمر إجراءات اعتماد أي دواء جديد بمراحل قد تحتاج إلى نحو إلى 10 سنوات يتم خلالها إجراء تجارب معملية، ثم أخرى حيوانية على فئران التجارب، وبعدها حيوانات أكبر، وعبر 3 مراحل يدخل العقار مرحلة التجارب السريرية، وصولاً إلى اعتماد الدواء للاستخدام على نطاق واسع

وقبل أيام، أعلنت دول عدة، من بينها مصر، أنها ستخضع الدواء الياباني «أفيجان»، الذي اعتمدته هيئة الغذاء والدواء اليابانية في عام 2014 علاجاً لفيروسات حديثة من الإنفلونزا، لتجارب معملية وسريرية تمهيداً لاستخدامه كعلاج لفيروس «كوفيد – 19». وأعلنت إحدى شركات «فوجي فيلم» اليابانية المنتجة للدواء، أنه دخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعلاج مرضى الفيروس الجديد في اليابان، كما أعلنت أيضاً دخوله المرحلة الثانية من التجارب السريرية لعلاج 50 مريضاً في الولايات المتحدة الأميركية داخل مستشفى ماساتشوستس العام، ومستشفى جامعة برمنغهام في بريطانيا

قبل ذلك، أعلن تشانغ شين مين، المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية في 18 مارس (آذار) الماضي، أن دواء «فافيبيرافير»، المعروف تجارياً باسم «أفيجان»، حقق نتائج مشجعة في التجارب السريرية في مقاطعتي ووهان وشنتشن الصينيتين، التي شملت 340 مريضاً. وقال تشانغ في مؤتمر صحافي، إن المرضى الذين تلقوا الدواء تحولوا إلى نتيجة سلبية للفيروس بعد متوسط أربعة أيام، مقارنة مع متوسط 11 يوماً للذين لم يعالجوا بالعقار، بالإضافة إلى ذلك، أكدت الأشعة السينية حدوث تحسن في حالة الرئة في حوالي 91 في المائة من المرضى الذين عُولجوا به، مقارنة بنسبة تحسن 62 في المائة فقط بين أولئك الذين لم يحصلوا على هذا الدواء

ورغم «النتائج الإيجابية» التي أهلت الدواء للدخول إلى مراحل سريرية متقدمة؛ فإن بعض التصريحات السلبية طالت العقار، كان مصدرها كوريا الجنوبية، إذ جعلت البعض يتشكك في أن هناك تسريعاً في إجراءات اعتماده على حساب التأكد من أنه آمن بدرجة كافية

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في 4 أبريل (نيسان) الحالي، عن مسؤولين بـ«وكالة الغذاء والدواء الكورية»، قولهم إن فريقها من خبراء الأمراض المعدية خلص إلى «عدم وجود بيانات سريرية كافية لإثبات فاعلية الدواء (أفيجان)، في ظل حديث عن تسببه في وفاة الأجنة وتشوهها إذا تناولته الحوامل». ويقول د.سيمون كلارك، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة «ريدينغ» البريطانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «علماء الصيدلة والأطباء سيحددون بالفعل مدى سلامة هذا الدواء والجرعات المناسبة منه، ودرجة السمية، ولا يوجد ما يمنع من اختصار وتسريع إجراءات هذه العملية بسبب ظروف انتشار الفيروس»