احدث الأخبار

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على ١٢ منطقة
أبرز المواد
 مبادرة “غذاؤنا واحد” ..أرقام التواصل لطلب السلال الغذائية بمختلف المناطق
أبرز المواد
 ٢٥٢ مواطنا ومواطنة يصلون مطار الملك عبدالعزيز الدولي قادمين من لندن ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين
أبرز المواد
 بداية التاريخ والإنسان الجديد
أبرز المواد
 استثناءات طبية لاختبار عقار ياباني لعلاج «كورونا» والإنفلونزا
أبرز المواد
 علماء الفلك يكتشفون أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية: ارتفاع وفيات كورونا بين الجاليات الفلسطينية إلى 30 حالة
أبرز المواد
 “الأرصاد” : تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
أبرز المواد
 23 مليون معلومة أرصادية تعاملت معها الهيئة خلال مارس
أبرز المواد
 أسعار النفط تغلق متباينة إثر مخاوف من انخفاض الطلب
أبرز المواد
 أمريكا تسجّل 554.849 إصابة و 22 ألف حالة وفاة نتيجة كورونا
أبرز المواد
 الكاميرات ترصد “جريمة رونالدو”.. وسلطات ماديرا في حرج
أبرز المواد
أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على ١٢ منطقة

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على ١٢ منطقة

أبرز المواد
مبادرة “غذاؤنا واحد” ..أرقام التواصل لطلب السلال الغذائية بمختلف المناطق

مبادرة “غذاؤنا واحد” ..أرقام التواصل لطلب السلال الغذائية بمختلف المناطق

أبرز المواد
٢٥٢ مواطنا ومواطنة يصلون مطار الملك عبدالعزيز الدولي قادمين من لندن ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين

٢٥٢ مواطنا ومواطنة يصلون مطار الملك عبدالعزيز الدولي قادمين من لندن ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين

أبرز المواد
بداية التاريخ والإنسان الجديد

بداية التاريخ والإنسان الجديد

أبرز المواد

مبادرة “غذاؤنا واحد” ..أرقام التواصل لطلب السلال الغذائية بمختلف المناطق

مبادرة “غذاؤنا واحد” ..أرقام التواصل لطلب السلال الغذائية بمختلف المناطق
http://almnatiq.net/?p=853377
المناطق_الرياض

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قائمة بأرقام التواصل للاستفادة من مبادرة “غذاؤنا واحد” التي تهدف لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن مبادرة غذاؤنا أمانة أُطلقت لمساعدة الأسر المتضررة كافة من المواطنين والمقيمين على مستوى مناطق المملكة بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه تم البدء بتخصيص 250 مليون ريال للمرحلة الأولى، كما تم توزيع أكثر من 142 ألف سلة غذائية منذ انطلاق الحملة.

يذكر أن المبادرة تعد أولى مبادرات الصندوق المجتمعي الذي دشنه وزير الموارد البشرية في وقت سابق برأس مال 500 مليون ريال.

روابط ذات صلة

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على ١٢ منطقة

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على ١٢ منطقة
٢٥٢ مواطنا ومواطنة يصلون مطار الملك عبدالعزيز الدولي قادمين من لندن ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين

٢٥٢ مواطنا ومواطنة يصلون مطار الملك عبدالعزيز الدولي قادمين من لندن ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين
بداية التاريخ والإنسان الجديد

بداية التاريخ والإنسان الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*