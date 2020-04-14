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كورونا في الصين: 89 حالة إصابة جديدة.. ولا وفيات

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كورونا في الصين: 89 حالة إصابة جديدة.. ولا وفيات

كورونا في الصين: 89 حالة إصابة جديدة.. ولا وفيات
http://almnatiq.net/?p=853385

قالت وزارة الصحة الصينية اليوم إنها سجّلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضًا من 98 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق: إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249؛ في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.

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