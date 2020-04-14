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فيروس كورونا… تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو
http://almnatiq.net/?p=853386
المناطق_الرياض

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.
وقال مودي في كلمة للشعب الهندي اليوم ” من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا “.

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