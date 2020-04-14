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تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=853388
المناطق_وكالات

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد زاد بمقدار 27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 10564 حالة.

ومن بين الـ 27 حالة الجديدة، جاءت 11 حالة من العاصمة سيئول وضواحيها، و 8 حالات في إقليم كيونج كي وحالة واحدة في مدينة إنتشون، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بمقدار 5 حالات إلى 222 حالة.

كما تم رفع الحجر الصحي عن 7534 شخصا حتى اليوم، بزيادة قدرها 87 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

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