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استشاري ينصح مرضي السكري بهذه التعليمات للوقاية من الإصابة بـ«كورونا»

استشاري ينصح مرضي السكري بهذه التعليمات للوقاية من الإصابة بـ«كورونا»
http://almnatiq.net/?p=853396
المناطق_الرياض

أكد رئيس مجلس جمعية السكري الخيرية عبدالعزيز الحميدي، أن مرضى السكري لا يعتبرون الأكثر عرضة للإصابة بوباء كورونا حال التزامهم بالتدابير الاحترازية والوقائية، محذراً من أن إصابتهم تكون أشد خطراً من الأشخاص العاديين.

ووفقاً لـ”عكاظ”، نصح” الحميدي” مرضى السكري بالانتظام في جرعات العلاج وتنظيم الوجبات وغسل اليدين بصفة دورية، إذ أثبتت الدراسات أنه يقي من 30% من أمراض الجهاز الهضمي و20% من أمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب التباعد الاجتماعي والمحافظة على بيئة صحية نظيفة بعيدة عن التلوث والحرص على التهوية الجيدة والتعرض للشمس وتناول الفيتامينات المفيدة والاهتمام بالرياضة والنشاط البدني.

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