“الشورى” يوافق على نظام الاستثمار التعديني وتعديل مواد نظام مراقبة شركات التأمين

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وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع نظام الاستثمار التعديني وتعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وذلك خلال الجلسة العادية الـ 35 للسنة الـ 4 من الدورة الـ 7 (عن بعد) المنعقدة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس

كما وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية. إضافة إلى موافقته على مشروع اتفاق بين الهيئة العامة العامة للجمارك في السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد