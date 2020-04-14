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شركة النظافة المتعاقدة مع أمانة الرياض ترمي المخلفات بين المنازل في المونسية

شركة النظافة المتعاقدة مع أمانة الرياض ترمي المخلفات بين المنازل في المونسية
http://almnatiq.net/?p=853415
المناطق_الرياض

وثق الكابتن طيار “عبدالله بن صالح الغامدي” في حي المونسية شرق الرياض قيام سيارات الشركة المتعاقدة مع بلدية الروضة لنظافة الأحياء التابعة إداريا لبلدية الروضة برمي المخلفات بين المنازل في حي المونسية.
وأكد الكابتن الطيار عبدالله انه كان يراقب أي شخص يقوم برمي المخلفات في الموقع وتفاجأ بان الشركة المتعهدة للنظافة هي من يقوم بهذا العمل الذي يتسبب بتجمع القوارض والكلاب بين الأحياء وقرب منازل المواطنين مستغرباً في نفس الوقت تصرف الشركة.
وفي نهاية المقطع وثق الكابتن الطيار الغامدي قيام سيارات الشركة بإعادة نقل المخلفات إلى مكان آخر خوفاً من افتضاح أمرهم مع العلم أن قيام الشركة بهذا التصرف ليس المرة الأولى، وسبق لصحيفة المناطق أن نشرت شكوى مواطنين وفي حي المونسية تحديداً.

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