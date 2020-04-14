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أكاديمية الحوار للتدريب تطلق مقاييس الحوار الإلكترونية بأحدث الأساليب العلمية

أكاديمية الحوار للتدريب تطلق مقاييس الحوار الإلكترونية بأحدث الأساليب العلمية

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تضمَّنت أربعة مقاييس محكمة

أكاديمية الحوار للتدريب تطلق مقاييس الحوار الإلكترونية بأحدث الأساليب العلمية

أكاديمية الحوار للتدريب تطلق مقاييس الحوار الإلكترونية بأحدث الأساليب العلمية
http://almnatiq.net/?p=853417
المناطق_الرياض

أطلقت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مقاييس الحوار الإلكترونية عن بعد بحُلَّتها الجديدة وبتقنية متطورة، حيث اشتملت على أربعة مقاييس حوارية محكَّمة بأحدث الطرق العلمية، وذلك بالتعاون مع عشرة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال القياس والتقويم.
وتهدف هذه المقاييس إلى مساعدة المستفيدين على الارتقاء بمستوى الحوار من خلال قياس مهاراتهم واتجاهاتهم في مجال الحوار، إضافة الى تعريفهم بنقاط الضعف لديهم، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجاوزها.
وتضمَّنت المقاييس الحوارية : الحوار العام ويحتوي على ( 26 ) سؤالاً، والحوار الزوجي ( 26 ) سؤالاً، والحوار التربوي للطالب (28 ) سؤالاً ، والحوار التربوي للمعلم (39 ) سؤالاً، وتسعى أكاديمية الحوار للتدريب من خلال هذه المقاييس لتنمية مهارات المشاركين في الاتصال والحوار والاستفادة من تلك المهارات في حياتهم الشخصية والأسرية، كما تأتي امتدادا للدور الذي يقوم به مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في نشر ثقافة الحوار وتأهيل العنصر البشري ليصبح الحوار أسلوبا ومنهجاً في التعامل مع الآخرين، ودافعاً إلى بناء مبادرات تسهم في حماية النسيج المجتمعي وترسيخ قيم التنوع والتعايش والتسامح .
ويمكن الاستفادة من هذه المقاييس عبر الرابط الآتي
https://survey.kacnd.org

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