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السلطات الإيرانية تنفذ حملة اعتقالات جديدة ضد الشباب العربي في الأحواز

http://almnatiq.net/?p=853419
المناطق-الرياض

شنت سلطات النظام الإيراني في الأحواز العربية المحتلة حملات اعتقالات واسعة ضد الشباب الأحوازيين في مدينتين أحوازيتين نتج عنها اعتقال عدد كبير من الشباب الأحوازيين.
وأكدت المصادر التي تتواصل معها المناطق داخل الأحواز العربية المحتلة أن سلطات الاحتلال الإيراني قامت باعتقال الشابين “عبدالخالق جنامي بن جادر” و “ومهدي عبودي” من أهالي مدينة الفلاحية يوم الخميس الماضي.
وأضافت المصادر أن الاعتقالات طالت شابين أخرين في مدينة الأحواز العاصمةهما “علي رضا كروشات بن عبدالعزيز” و”ضياء كروشات بن فيصل” يوم الأحد الماضي.
وكشفت المصادر بأن السلطات الإيرانية نقلت هؤلاء الشباب إلى مكان مجهول ورفضت منح أي تفسير أو معلومة معينة لأسرهم تدل على مكان نقل أولادهم او حتى السبب وراء اعتقالهم.

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