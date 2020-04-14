لنشر الأوبئة في الدول العربية إيران تنوي إرسال المزيد من مواطنيها للعراق وسوريا

المناطق-الرياض

في خطوة يراها البعض محاولة إيرانية لنشر فيروس كورونا في الدول العربية، أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية “علي رضا رشيديان” أن منظمته تجري ترتيباتها لاستئناف الزيارة إلى ما يسمى العتبات المقدسة في العراق وسورية.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية اليوم الثلاثاء عنه “لقد قمنا بإعداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق وسورية، وقدمناها لهما لنشهد استئناف الزيارة”.

وتتصدر إيران دول المنطقة في أعداد حالات الإصابة والوفيات من جراء فيروس كورونا، بتسجيل أكثر من 73 ألف إصابة و 4585 حالة وفاة.