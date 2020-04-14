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رسالة إنسانية من واجهة سفارة المملكة لدى بلجيكا

رسالة إنسانية من واجهة سفارة المملكة لدى بلجيكا
http://almnatiq.net/?p=853444
المناطق - الرياض

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة بلجيكا رسالة إنسانية من واجهة السفارة في بروكسل في بادرة تضامن حملت معاني جميله وإيجابية في طياتها.
وقالت الرسالة ( اعتنوا بأنفسكم، وشكرا لمقدمي الرعاية الصحية، ومعا ضد فيروس كورونا “كوفيد – 19”).
الجدير بالذكر أن السفارة تقع في أهم مناطق بروكسل الحية منطقة السفارات، ويعد الطريق المار بها طريق مهم وهو فرانكلين رزوفلت والعديد من المارة يمارسون رياضة المشي والجري في هذه المنطقة.

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