رغم مخاوف كورونا.. صواريخ كوريا الشمالية مستمرة

المناطق - وكالات

أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه بأنها عدة صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية، ضمن أحدث حلقة في سلسلة تجارب صاروخية لبيونغ يانغ، رغم مخاوف احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي بيان، الثلاثاء، قال بارك هان كي رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن المقذوفات – التي يفترض أنها صواريخ كروز – أطلقت من مقاطعة كانغوون شمال شرقي البلاد صباح الثلاثاء قبل أن تحلق باتجاه بحرها الشرقي.

وأضاف المسؤول العسكري أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عمليات الإطلاق الإضافية المحتملة من قبل كوريا الشمالية.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، مثل عدد المقذوفات التي تم إطلاقها، وطرازها.

وأجرت كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية سلسلة تجارب لصواريخ قصيرة المدى وغيرها من الأسلحة وسط المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وكانت معظم الأسلحة التي اختبرها بيونغيانغ صواريخ بالستية أو قذائف مدفعية بعيدة المدى، ومن غير المعتاد أن تطلق كوريا الشمالية صاروخ كروز.