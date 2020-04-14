احدث الأخبار

تركيا تواجه كورونا بإطلاق آلاف السجناء.. واستثناء مثير للجدل
أبرز المواد
 جمعية الأبرار الخيرية بالطائف تطلق مبادرة فزعة وطن
منطقة مكة المكرمة
 مجلس جامعة تبوك يعقد اجتماعه الرابع عن بعد
منطقة تبوك
 جامعة أُم القرى تكف يد أحد منسوبيها وطالب دراسات عليا بسبب “منشورات مسيئة”
محليات
 فرنسا.. رابع دولة تسجل أكثر من 15 ألف وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 التعليم توافق على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة
أبرز المواد
 وزراء الصحة لمجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً الأحد القادم
أبرز المواد
 فيديو… دبي تعتمد “خوذة ذكية” لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تفند العديد من الشائعات: لا توجد أغذية تقي من كورونا
أبرز المواد
 تراحم تبوك توزع 38 سلة غذائية على أسر النزلاء بمحافظة حقل
منطقة تبوك
 الأمير سعود بن نايف يدشن حملة “خير الشرقية” لتقديم المساعدة للفئات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن ناصر يدشن مبادرة الدعم المجتمعي بجازان بتكلفة تتجاوز 20 مليون ريال
منطقة جازان
تركيا تواجه كورونا بإطلاق آلاف السجناء.. واستثناء مثير للجدل

تركيا تواجه كورونا بإطلاق آلاف السجناء.. واستثناء مثير للجدل

أبرز المواد
جمعية الأبرار الخيرية بالطائف تطلق مبادرة فزعة وطن

جمعية الأبرار الخيرية بالطائف تطلق مبادرة فزعة وطن

منطقة مكة المكرمة
مجلس جامعة تبوك يعقد اجتماعه الرابع عن بعد

مجلس جامعة تبوك يعقد اجتماعه الرابع عن بعد

منطقة تبوك
جامعة أُم القرى تكف يد أحد منسوبيها وطالب دراسات عليا بسبب “منشورات مسيئة”

جامعة أُم القرى تكف يد أحد منسوبيها وطالب دراسات عليا بسبب “منشورات مسيئة”

محليات

تركيا تواجه كورونا بإطلاق آلاف السجناء.. واستثناء مثير للجدل

تركيا تواجه كورونا بإطلاق آلاف السجناء.. واستثناء مثير للجدل
http://almnatiq.net/?p=853458
المناطق - وكالات

أقر البرلمان التركي قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان على تويتر أنّ “المشروع صار قانوناً بعد إقراره”، وانتقدت منظمات غير حكومية النصّ الذي يستثني المسجونين بتهم “إرهاب” ومن بينهم صحفيون ومعارضون سياسيون.

وقال نائب رئيس البرلمان التركي إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه، أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279صوتا مقابل 51.

قال أردوغان، إن بلاده ستفرض إجراءات عزل عام جديدة في عطلة نهاية الأسبوع في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا، بعدما تم إغلاق 31 إقليما لمدة 48 ساعة، انتهت عند منتصف الليل.

وشمل حظر التجول المدن الرئيسية في تركيا بما فيها إسطنبول، التي يقطنها 16 مليون شخص.

وهرع الناس إلى المتاجر لشراء لوازمهم يوم الجمعة عندما أعلنت السلطات عن الحظر.

وقال الرئيس التركي إن السلطات ستفرض حظرا مماثلا نهاية الأسبوع وربما تجدده مضيفا أنها ستتخذ إجراءات لضمان عدم تكرار الزحام على المتاجر.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تجاوز 61 ألفا اليوم الاثنين، بينما بلغ عدد الوفيات 1296.

روابط ذات صلة

فرنسا.. رابع دولة تسجل أكثر من 15 ألف وفاة بفيروس كورونا

فرنسا.. رابع دولة تسجل أكثر من 15 ألف وفاة بفيروس كورونا
التعليم توافق على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة

التعليم توافق على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة
وزراء الصحة لمجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً الأحد القادم

وزراء الصحة لمجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً الأحد القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*