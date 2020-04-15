احدث الأخبار

ضبط لاعبين تهكما برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في جدة
أبرز المواد
 حاملة الطائرات الأمريكية المنكوبة تسجل أول وفاة بكورونا
أبرز المواد
 هيئة الربط الكهربائي الخليجي تواصل استدامة أمن الطاقة أثناء الجائحة
أبرز المواد
 تركيا تواجه كورونا بإطلاق آلاف السجناء.. واستثناء مثير للجدل
أبرز المواد
 جمعية الأبرار الخيرية بالطائف تطلق مبادرة فزعة وطن
منطقة مكة المكرمة
 مجلس جامعة تبوك يعقد اجتماعه الرابع عن بعد
منطقة تبوك
 جامعة أُم القرى تكف يد أحد منسوبيها وطالب دراسات عليا بسبب “منشورات مسيئة”
محليات
 فرنسا.. رابع دولة تسجل أكثر من 15 ألف وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 التعليم توافق على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة
أبرز المواد
 وزراء الصحة لمجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً الأحد القادم
أبرز المواد
 فيديو… دبي تعتمد “خوذة ذكية” لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تفند العديد من الشائعات: لا توجد أغذية تقي من كورونا
أبرز المواد
ضبط لاعبين تهكما برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في جدة

ضبط لاعبين تهكما برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في جدة

أبرز المواد
حاملة الطائرات الأمريكية المنكوبة تسجل أول وفاة بكورونا

حاملة الطائرات الأمريكية المنكوبة تسجل أول وفاة بكورونا

أبرز المواد
هيئة الربط الكهربائي الخليجي تواصل استدامة أمن الطاقة أثناء الجائحة

هيئة الربط الكهربائي الخليجي تواصل استدامة أمن الطاقة أثناء الجائحة

أبرز المواد
تركيا تواجه كورونا بإطلاق آلاف السجناء.. واستثناء مثير للجدل

تركيا تواجه كورونا بإطلاق آلاف السجناء.. واستثناء مثير للجدل

أبرز المواد

حاملة الطائرات الأمريكية المنكوبة تسجل أول وفاة بكورونا

حاملة الطائرات الأمريكية المنكوبة تسجل أول وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=853459
المناطق - وكالات

أعلنت البحرية الأميركية أن بحارا من حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس ثيودور روزفلت” توفي، الاثنين، من جراء مضاعفات فيروس كورونا المستجد في جزيرة غوام في المحيط الهادىء، حيث تم إجلاء قسم من طاقمها بعد تفشي الوباء فيها.

وكان قد عثر صباح الجمعة الماضية على البحار، الذي لم تكشف هويته أو عمره، فاقدا للوعي، خلال رقابة طبية روتينية في المنشآت الموضوعة في تصرف الطاقم.

وقالت البحرية الأميركية، في بيان، إنه نقل إلى وحدة العناية الفائقة في مستشفى غوام.

وفي 30 مارس تأكدت إصابة البحار بوباء كوفيد-19، بعد ثلاثة أيام من وصول حاملة الطائرات إلى غوام. ونقل من السفينة ،ووضع في العزل في قاعدة غوام البحرية، مع أربعة بحارة آخرين.

وكان أطباء عسكريون يعاينونهم مرتين في اليوم للتحقق من وضعهم الصحي.

وصباح الاثنين تبثتت إصابة 92% من الطاقم بكوفيد-19. وتأكدت إصابة 585 بحارا بالفيروس الذي أودى بأكثر من 115 ألف شخص في العالم، بينهم أكثر من 22 ألفا في الولايات المتحدة.

ومطلع الشهر الحالي، أقيل بريت كروزيير القائد السابق لحاملة الطائرات من مهامه، بعد أن بعث برسالة إلى قيادته طلب فيها الإجلاء الفوري لطاقمها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال: “لسنا في حالة حرب. لا سبب لوفاة بحارة”.

وبعد خمسة أيام استقال وزير البحرية الأميركية توماس مودلي من منصبه، بعد انتقاده لطريقة معالجة الأزمة.

روابط ذات صلة

ضبط لاعبين تهكما برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في جدة

ضبط لاعبين تهكما برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في جدة
هيئة الربط الكهربائي الخليجي تواصل استدامة أمن الطاقة أثناء الجائحة

هيئة الربط الكهربائي الخليجي تواصل استدامة أمن الطاقة أثناء الجائحة
تركيا تواجه كورونا بإطلاق آلاف السجناء.. واستثناء مثير للجدل

تركيا تواجه كورونا بإطلاق آلاف السجناء.. واستثناء مثير للجدل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*