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ارتداء القفازات.. قواعد “مهمة” لحمايتك من الأسطح الملوثة

ارتداء القفازات.. قواعد “مهمة” لحمايتك من الأسطح الملوثة
http://almnatiq.net/?p=853460
المناطق - وكالات

أصبح ارتداء القفازات إلى جانب الكمامات أمرا ضروريا للحماية من فيروس كورونا المستجد، لكن كثيرين لا يعرفون قواعد ارتداء القفازات الصحيحة، التي تقيهم من انتقال المرض.

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في حسابها على تويتر، مجموعة من القواعد المتعلقة بارتداء القفازات للحماية من الأسطح الملوثة.

وقالت الوزارة إنه من أجل الوقاية لا بد للأشخاص من ارتداء القفازات عند الخروج من المنزل، وتجنب لمس الأغراض الشخصية.

ونصحت الوزارة بضرورة استبدال القفازات في حال انتقال الشخص من مكان إلى مكان آخر، والتخلص من القديمة.

وأوصت الوزارة كذلك بأهمية التخلص من القفازات بعد الانتهاء من عمليات التبضع والشراء من المتاجر، مشيرة إلى ضرورة غسل اليدين جيدا بعد ذلك.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في موقعها الإلكتروني على الإنترنت من أن القفازات يمكن أن تكون ناقلة للعدوى بفيروس كورونا في حال ملامسة من يرتديها الأسطح الملوثة، ومن ثم لمس الفم أو الأنف او العين.

وذكرت المنظمة أن ارتداء القفازات المطاطية لا يغني على الإطلاق عن غسل اليدين، مشيرة إلى أن غسل اليدين ضروري من أجل الوقاية من الفيروس.

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