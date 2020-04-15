احدث الأخبار

بريطانيا.. مقبرة جماعية جديدة لضحايا كورونا المسلمين
أبرز المواد
 الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس كورونا
أبرز المواد
 رئيس أوروبي يُكذّب “وفيات كورونا” ببلاده ويزعم التوصل لعلاج
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تحذر من النصائح والحلول عديمة الجدوى في ظل انتشار كوفيد-19
دولي
 ترمب: سنوقف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية
أبرز المواد
 “الأشباح” تساعد السلطات الإندونيسية بإبقاء الناس في منازلهم
أبرز المواد
 في زمن كورونا.. صراف آلي يقدم الأرز بدل النقود لمن فقدوا مصدر دخلهم
أبرز المواد
 شاهد مداهمة وكر الأميرية الإرهابي بمصر.. ومقتل 7 عناصر والعثور على مخزن أسلحة
أبرز المواد
 ارتداء القفازات.. قواعد “مهمة” لحمايتك من الأسطح الملوثة
أبرز المواد
 بتوجيه الأمير تركي بن طلال للحد من تطورات كورونا: تطوير 285 مقرا لإسكان العمالة بعسير واستحداث أخرى
أبرز المواد
 ضبط لاعبين تهكما برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في جدة
أبرز المواد
 حاملة الطائرات الأمريكية المنكوبة تسجل أول وفاة بكورونا
أبرز المواد
بريطانيا.. مقبرة جماعية جديدة لضحايا كورونا المسلمين

بريطانيا.. مقبرة جماعية جديدة لضحايا كورونا المسلمين

أبرز المواد
الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس كورونا

الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس كورونا

أبرز المواد
رئيس أوروبي يُكذّب “وفيات كورونا” ببلاده ويزعم التوصل لعلاج

رئيس أوروبي يُكذّب “وفيات كورونا” ببلاده ويزعم التوصل لعلاج

أبرز المواد
الأمم المتحدة تحذر من النصائح والحلول عديمة الجدوى في ظل انتشار كوفيد-19

الأمم المتحدة تحذر من النصائح والحلول عديمة الجدوى في ظل انتشار كوفيد-19

دولي

بريطانيا.. مقبرة جماعية جديدة لضحايا كورونا المسلمين

بريطانيا.. مقبرة جماعية جديدة لضحايا كورونا المسلمين
http://almnatiq.net/?p=853465
المناطق - وكالات

مع تزايد أعداد الوفيات من جراء مرض “كوفيد 19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد، أعلنت السلطات البريطانية إنشاء مقبرة لدفن ضحايا الوباء الخبيث من المسلمين.

ووفقا لصحيفة “صن” البريطانية، فإن المدافن الجماعية الجديدة تم حفرها في مقبرة “كامينال بارك” في تشيزلهيرست، جنوب شرقي لندن.

وقال مشرفون على إجراءات الدفن، إنه يوجد نحو 50 ضحية من المسلمين، تنتظر الرقود في المثوى الأخير.

وتم إنشاء حفر على شكل خنادق مستطيلة على عجل، لدفن الضحايا بأقرب وقت وفقا للشريعة الإسلامية.

وأوضح مسؤولون محليون أن تجهيز القبر يحتاج 24 ساعة، حيث يستغرق حفر المدفن الواحد وتجهيزه حوالي نصف يوم، باستخدام حفار آلي، وبعمق 1.5 متر.

ويتم حفر القبور، المعروفة باسم “قبور الصفوف”، في مقبرة المسلمين في”الحدائق الخالدة” بمنطقة “كامينال بارك” التي تم تخصيص جزء منها لمسلمي بريطانيا، وعددهم نحو 3.1 مليون شخص.

وقال أحد المسؤولين في المقبرة، ويدعى ريتشارد جومرسال: “ستقام الجنازات بتتابع سريع ووفقا للشريعة الإسلامية”.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” قد ذكرت في وقت سابق، أنه جرى تأخير دفن العديد من ضحايا المسلمين لنحو أسبوعين، بسبب الأزمة التي خلفها انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

روابط ذات صلة

الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس كورونا

الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس كورونا
رئيس أوروبي يُكذّب “وفيات كورونا” ببلاده ويزعم التوصل لعلاج

رئيس أوروبي يُكذّب “وفيات كورونا” ببلاده ويزعم التوصل لعلاج
الأمم المتحدة تحذر من النصائح والحلول عديمة الجدوى في ظل انتشار كوفيد-19

الأمم المتحدة تحذر من النصائح والحلول عديمة الجدوى في ظل انتشار كوفيد-19

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*