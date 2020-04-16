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الصين.. انتعاش “متواضع” لقطاع التجارة في ظل أزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=853466
المناطق - وكالات

رغم عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في الصين، بعد أشهر من تفشي فيروس كورونا، فإن اقتصاد البلاد لا يزال يعاني آثار الجائحة، وسط مخاوف من موجة ثانية للعدوي وتحذيرات من “الأسوأ”.

وتراجعت صادرات الصين بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مما يمثل انتعاشا متواضعا لقطاع التجارة في البلاد، بعد انخفاض حاد في يناير وفبراير بسبب تفشي وباء كورونا.

وانخفضت صادرات الربع الأول بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 15.9 بالمائة في الفترة من يناير إلى فبراير، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية، الثلاثاء.

كما سجلت الدولة فائضا تجاريا قدره 18.5 مليار دولار لهذا الشهر، مقارنة بعجز قدره 7.1 مليار دولار في يناير وفبراير، وفقما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وقال المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية لي كوي وين: “مع انتشار مرض كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا متصاعدة. حالة عدم اليقين آخذة في الازدياد، والتجارة الخارجية الصينية تواجه صعوبات أكبر”.

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