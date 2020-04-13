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أمير عسير يطّلع على إسكان نموذجي للعمالة في أبها

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أمير منطقة الباحة يدشن مبادرة “خليك بالبيت .. وهديتك علينا”

أمير منطقة الباحة يدشن مبادرة “خليك بالبيت .. وهديتك علينا”
http://almnatiq.net/?p=853519
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس, مبادرة “خليك بالبيت .. وهديتك علينا”, التي نظمتها لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة عبر حسابها بتويتر.
واستمع سموه لشرح من عضو لجنة شؤون الأسرة المشرف على المبادرة المهندس مسفر المالكي، عن المبادرة التي تعـد من أول المسابقات في ظل هذه الظروف لجائحة كورونا, مما تعطي متنفسا ترفيهيا وتوعويا للعوائل بالمملكة, وتتضمن بشكل عام زيادة معلومات المتسابقين وتحفيزهم على البقاء في المنازل أثناء منع التجول.
وقدم سمو أمير الباحة في لقاء صحفي شكره وشكر أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله -, على كل ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية من أجل جائحة كورونا.
وقال سموه: إنه من مبدأ حرصنا على صحة المواطن, واتباعنا لنهج قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – أطلقنا هذه المبادرة عبر لجنة شؤون الأسرة بالإمارة, والتي من ضمن أهدافها مشاركة وتشجيع العائلة السعودية على الالتزام بالبيت, وبهذه المناسبة أشكر أهلي في الباحة على التزامهم بجميع القرارات التي اتخذت، وهذا يدل على الوعي التام لديهم, مع تمنياتي لجميع أفراد المملكة بالصحة والعافية.
حضر التدشين وكيل إمارة الباحة أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي.

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