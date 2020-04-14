احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 6874.64 نقطة
أبرز المواد
 “سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 9 مشاريع خلال مارس الماضي
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يدشن مبادرة “خليك بالبيت .. وهديتك علينا”
منطقة الباحة
 إسبانيا .. 567 وفاة و 3045 إصابة بكورونا في يوم
أبرز المواد
 “سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 9 مشاريع خلال مارس
أبرز المواد
 ماليزيا تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا و 5 وفيات
أبرز المواد
 مجلس الشورى خلال عقد جلسته: السعودية عضو فاعل في مجموعة العشرين تدرك تأثيرها في الاقتصاد العالمي الذي يتعرض لاختبار كبير في ظل كورونا
أبرز المواد
 البصرة العراقية.. تسجيل نسب عالية من الإصابات بكورونا
أبرز المواد
 إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 20 ألفًا بعد زيادة يومية قياسية
أبرز المواد
 رغم مخاوف كورونا.. صواريخ كوريا الشمالية مستمرة
أبرز المواد
 عمان تسجل ٨٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 رسالة إنسانية من واجهة سفارة المملكة لدى بلجيكا
أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 6874.64 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 6874.64 نقطة

أبرز المواد
“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 9 مشاريع خلال مارس الماضي

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 9 مشاريع خلال مارس الماضي

أبرز المواد
أمير منطقة الباحة يدشن مبادرة “خليك بالبيت .. وهديتك علينا”

أمير منطقة الباحة يدشن مبادرة “خليك بالبيت .. وهديتك علينا”

منطقة الباحة
إسبانيا .. 567 وفاة و 3045 إصابة بكورونا في يوم

إسبانيا .. 567 وفاة و 3045 إصابة بكورونا في يوم

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 6874.64 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 6874.64 نقطة
http://almnatiq.net/?p=853525
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 70.10 نقطة ليقفل عند مستوى 6874.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وأسمنت حائل، وعطاء، والمراكز، وأبو معطي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، واللجين، والإنماء، والاستثمار، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 6.50%
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسيرا، وأسمنت حائل، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسيرا، واس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 721.39 نقطة ليقفل عند مستوى 6819.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 36 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 1554 صفقة.

روابط ذات صلة

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 9 مشاريع خلال مارس الماضي

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 9 مشاريع خلال مارس الماضي
إسبانيا .. 567 وفاة و 3045 إصابة بكورونا في يوم

إسبانيا .. 567 وفاة و 3045 إصابة بكورونا في يوم
“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 9 مشاريع خلال مارس

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 9 مشاريع خلال مارس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*